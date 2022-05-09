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Компания Microsoft представила флешки с лицензионной Windows 11 за 140 долларов

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Уже давно многие задавались вопросом, почему Windows не выходит на USB накопителе?

Компания Microsoft лицензию выпускала на дисках или продавала только ключ, а скачивать и создавать загрузочную флешку пользователь должен был сам.

Windows 11 поступил в продажу в коробках, в которых лежит USB-накопитель. Предлагаются коробчатые версии Windows 11 Pro и 11 Home, их можно купить по цене 200 и 140 долларов.

На такой продукт от Microsoft обратили внимание только сейчас, но как оказалось в Best Buy он предлагается еще с 14 апреля.

Microsoft Windows Windows 11
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