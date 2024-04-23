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Компания Microsoft предложила лимитированный Xbox Series X в стиле «Людей Икс»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Компания Microsoft выпустила специальную версию своей консоли Xbox Series X, которая посвящена мультсериалу «Люди Икс ’97». Консоль и геймпады были оформлены в стиле персонажей этого мультсериала.

Компания Microsoft предложила лимитированный Xbox Series X в стиле «Людей Икс»

Для консоли был создан двухстраничный комикс художниками из Marvel. В комиксе рассказывается история о Циклопе и его команде Людей Икс, которые сражаются со Стражами и Мастером Молдом.

Комикс можно прочитать непосредственно на консоли, так как он размещен с обеих сторон Xbox Series X. Обложка с ключевыми персонажами мультсериала находится посередине.

Также была создана коллекция из 11 уникальных геймпадов Xbox Series X, посвященных разным персонажам «Люди Икс ’97». Каждый геймпад имеет уникальный дизайн, соответствующий конкретному персонажу.

Компания Microsoft предложила лимитированный Xbox Series X в стиле «Людей Икс»

Например, геймпад, посвященный Росомахе, выполнен в желтом цвете с красной крестовиной и синими аналоговыми стиками. Геймпады поставляются в коллекционной упаковке, напоминающей упаковку фигурок или машинок.

Microsoft также проводит розыгрыш, в котором участвуют консоль Xbox Series X в уникальном дизайне, обычный геймпад и геймпад в стиле Росомахи. Участие в розыгрыше открыто для жителей стран, где официально продается Xbox.

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