Компания Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows 10

Microsoft разработчикам показала новое меню «Пуск». Это произошло в рамках подкаста для участников раннего тестирования Windows 10.

Когда будет реализовано новое меню пока неизвестно, но уже известно, что в нем не будет «живых плиток», а точнее они останутся, но только в качестве опции.

В новом «Пуске» сами плитки станут статическими, и они уже будут выполнены в новом дизайне Fluent Design с внутренними элементами, сделанными в новом стиле.

Помимо этого, плитки будут менять цвет в зависимости от выбранной темы – темной или светлой.

Появление нового «Пуска» стоит ожидать в осеннем обновлении с одновременным выходом новой Windows 10X.