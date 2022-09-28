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Компания Microsoft ограничила скачивание последнего обновления Windows 11 для граждан РФ

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Компания Microsoft запретила российским пользователям обновляться с Windows 10 до Windows 11.

Все желающие выполнить обновление операционной системы сталкиваются с переходом на официальный сайт Microsoft с «пустой» страницей.

При попытке обновить Windows 10 до Windows 11 идет переход на официальный сайт американской компании с предложением скачать установочный файл Windows 11.

Но при нажатии на ссылку ведется переход на пустую страницу и скачивание не происходит.

Напомним, Microsoft ранее сообщала, что постепенно полностью покинет российский рынок.

Windows 11
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