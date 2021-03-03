Компания Microsoft обвинила Китай в хакерской атаке на ведомства в США

Компания Microsoft обвинила Китай в хакерской атаке на ведомства в США03.03.2021 05:30
В американской компании опубликовали сообщение, в котором говорится о хакерской атаке на различные ведомства в США.
В Microsoft сообщили, что были обнаружены неизвестные уязвимости нулевого дня, которые якобы были использованы хакерами из Китая.
Более того, Microsoft сообщила, что эти хакеры поддерживаются государством, а при атаке они использовали локальные версии Microsoft Exchange Server.
Целью было получить информацию от американских ведомств. Уязвимость нулевого дня, о которой ранее не было известно, позволяла скрытно проводить вредоносные действия.
Группу хакеров из Китая назвали Hafnium, а их действия нацелены на получение информации об исследовании инфекционных заболеваний, оборонных подрядчиков, юридических фирм, НПО, а также вузов.
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