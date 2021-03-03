Компания Microsoft обвинила Китай в хакерской атаке на ведомства в США

В американской компании опубликовали сообщение, в котором говорится о хакерской атаке на различные ведомства в США.

В Microsoft сообщили, что были обнаружены неизвестные уязвимости нулевого дня, которые якобы были использованы хакерами из Китая.

Более того, Microsoft сообщила, что эти хакеры поддерживаются государством, а при атаке они использовали локальные версии Microsoft Exchange Server.

Целью было получить информацию от американских ведомств. Уязвимость нулевого дня, о которой ранее не было известно, позволяла скрытно проводить вредоносные действия.

Группу хакеров из Китая назвали Hafnium, а их действия нацелены на получение информации об исследовании инфекционных заболеваний, оборонных подрядчиков, юридических фирм, НПО, а также вузов.