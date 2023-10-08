Компания Microsoft может выпустить Windows 12 в 2024 году

Информация от представителя Intel об ожидаемом масштабном обновлении Windows в 2024 году подтверждает давно сложившиеся предположения аналитиков. Последняя «двенадцатая» версия Windows имела выход еще 7 лет назад, и пора заканчивать с такими длительными циклами релизов.

Предполагаемое название — Windows 12 — станет логическим продолжением нумерации. По неофициальным данным, ОС получит большой объем изменений, в том числе полностью переработанный дизайн интерфейса.

Это должно способствовать массовому обновлению устаревших ПК, на которых до сих пор работают Windows 7 и старше.

Многие эксперты отмечают, что Intel давно не может похвастаться технологическим лидерством в области процессоров. Выпуск нового поколения Meteor Lake с ИИ-ускорителем — попытка восстановить имидж компании перед лицом растущей конкуренции AMD и ARM. Возможности Windows 12 позволят позиционировать чипы как наилучшим образом совместимые с новой ОС.

Однако полной уверенности в успехе стратегии нет — многое зависит от качества реализации в ОС элементов ИИ. И все же отмеченная тенденция к интеграции ИИ во все сферы — важный технологический тренд ближайших лет.