Компания Microsoft и OpenAI построят суперкомпьютер Stargate AI стоимостью $100 млрд

Согласно отчету The Information, Microsoft и OpenAI планируют совместный проект по созданию центра обработки данных, стоимость которого может достичь 100 миллиардов долларов. Проект должен завершиться запуском огромного суперкомпьютера для искусственного интеллекта под названием “Старгейт” к 2028 году.

Эта амбициозная инициатива возникает на фоне растущей потребности в центрах обработки данных ИИ, способных выполнять всё более сложные задачи. Развитие технологий генеративного ИИ является основным двигателем этого спроса.

Ожидается, что основную часть финансовой нагрузки по проекту возьмет на себя Microsoft, согласно источникам, знакомым с обсуждениями. Бюджет проекта оценивается в 100 раз дороже, чем текущие операции центров обработки данных.

Суперкомпьютер, который будет расположен в Соединенных Штатах, станет центральным элементом многоэтапной инициативы, рассчитанной на шесть лет. Проект, как сообщается, разделен на пять фаз, при этом “Старгейт” представляет собой последний этап. В настоящее время Microsoft разрабатывает более легкий суперкомпьютер для OpenAI, запуск которого запланирован на 2026 год.

Microsoft уже продемонстрировала свою приверженность развитию возможностей ИИ, разработав собственные пользовательские вычислительные чипы. При этом новый проект центра обработки данных предназначен для работы с чипами от различных поставщиков.

The Information сообщает, что предполагаемые расходы по проекту могут превысить 115 миллиардов долларов, что значительно превышает предыдущие годовые капитальные затраты Microsoft на инфраструктуру.