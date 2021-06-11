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Компания Microsoft готовит приложение Xbox для телевизоров

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Для запуска игр потребуется подписка на сервис Xbox Game Pass, в библиотеке которого находится более 200 игр.

Microsoft намерена телевизоры превратить в игровые консоли, а для этого будут использоваться облачные сервисы.
Американская компания ведет переговоры с производителями телевизоров с целью добавления в них приложения Xbox.

Через это приложение пользователи на телевизорах смогут запускать игры через сервис потоковой трансляции xCloud.

Для запуска игр потребуется подписка на сервис Xbox Game Pass, в библиотеке которого находится более 200 игр.

Также компания Microsoft намерена выпустить отдельное устройство для запуска игр на телевизоре.

Когда произойдет интеграция приложения Xbox в телевизоры пока не сообщается.

Microsoft Xbox xCloud
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