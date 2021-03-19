Компания Microsoft анонсировала новый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

На следующей неделе Microsoft проведет трансляцию, посвященную играм и по слухам на ней покажут геймплейный ролик S.T.A.L.K.E.R. 2.

Трансляцию анонсировала платформа Twitch и компания Microsoft. Организации намерены совместными силами показать более 100 игр от независимых разработчиков и 25 роликов крупных проектов, среди которых будет и S.T.A.L.K.E.R. 2.

Трансляцию будут вести стримеры, имена которых пока не раскрывают, также на мероприятии будет интервью с разработчиками игр и раздача игровых кодов.

Презентация намечена на 26 марта.

