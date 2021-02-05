Компания Meizu выпустит только флагманские смартфоны исключительно для КНР

Meizu несколько лет находилась на грани банкротства из-за чего она закрыла большинство розничных магазинов на территории Китая, а также покинула большую часть рынков.

В прошлом году китайский производитель вернулся на рынок, и начал снова выпускать смартфоны, а также другие аксессуары и носимые устройства.

Недавно руководство Meizu сделало заявление, в котором было сказано, что финансовое положение компании сейчас стабильное и это благодаря всего двум моделям смартфонов — Meizu 17 и Meizu 17 Pro.

Эти аппараты официально продаются только в Китае, и следующие флагманы, а именно Meizu 18 и Meizu 18 Pro тоже будут доступны только на внутреннем рынке.

Помимо этого, Meizu 18 и Meizu 18 Pro станут единственными аппаратами в 2021 году.

Производитель не намерен расширять модельный ряд «умных» телефонов, но займется разработкой устройств «умного» дома и носимой электроникой.

За «умный» дом будет отвечать компания Lipro, которая разработает и выпустит для Meizu системы безопасности, контроля и камеры наблюдения.