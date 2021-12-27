Компания Meizu получила штраф за показ рекламы на Meizu 18, 18 Pro в Китае

Китайская компания не выполнила обещания, за что и была наказана Управлением по надзору и управлению рынком Чжухая.

Как стало известно, Meizu обещала, что в смартфонах Meizu 18 и Meizu 18 Pro не будет установлено ПО, показывающее рекламу, но обещание было не выполнено, так как у пользователей в течение нескольких часов была реклама.

В результате Meizu получила штраф в размере 4 000 долларов. Это произошло из-за программного сбоя, который длился несколько часов.

При этом несмотря на это наказание все равно последовало. Как рассказали в компании, комментируя ситуацию, Meizu 18 и Meizu 18 Pro останутся единственными смартфонами бренда с чистой ОС без рекламы, так как такое решение оказалось невыгодным.