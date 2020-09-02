Компания MediaTek представила мощный игровой чипсет Helio G95

MediaTek выпустила еще один доступный игровой чип Helio G95, который найдет свое место в бюджетных телефонах по всему миру.

По сути, Helio G95 — это разогнанная версия MediaTek Helio G90T, выпущенная в июле 2019 года. На этот раз MediaTek может похвастаться приростом производительности ЦП на 5% и графического процессора на 8% по сравнению со старым набором микросхем. Это может показаться неважным, но важно отметить, что это просто еще одна надежная альтернатива Qualcomm на развивающихся рынках.

Безграничные возможности обеспечиваются тщательно подобранным набором оборудования, которое разработано для обеспечения максимальной скорости реакции пользователей, независимо от того, транслируете ли вы потоковое видео, общаетесь с друзьями, работаете в дороге, играете в игры или делаете снимки. Производительность MediaTek Helio G95 повысилась до 5% в тестах CPU (Antutu) и до 8% в тестах GPU (Manhattan 3.0) по сравнению с G90T.

Восьмиядерный процессор G95 оснащен двумя мощными процессорами Arm Cortex-A76 с тактовой частотой до 2,05 ГГц, а также шестью процессорами Cortex-A55, ориентированными на эффективность. Его огромная графическая производительность обеспечивается Arm Mali-G76 MC4 со скоростью, которая увеличивается до 900 МГц. До 10 ГБ LPDDR4X при 2133 МГц обеспечивает широкую полосу пропускания, а поддержка хранилища UFS 2.1 обеспечивает сверхбыструю потоковую передачу данных.

Доказывая, насколько скромным является аппаратное обеспечение, которое ожидается в MediaTek Helio G95, чипсет поддерживает дисплеи FHD + с частотой 90 Гц, хранилище UFS 2.1, сенсоры камеры с разрешением до 64 мегапикселей и до 10 ГБ оперативной памяти LPDDR4x с тактовой частотой 2133 МГц. Даже если бы все они были упакованы в устройство, встроенное в чипсет, на данном этапе 2020 года они были бы точно в среднем сегменте.

Ожидается, что Helio G95 дебютирует в некоторых грядущих устройствах Realme, запуск которых запланирован на 3 сентября. Вы также, вероятно, увидите этот чипсет в ряде грядущих игровых телефонов к концу 2020 года.