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Компания Маска Neuralink начала набирать добровольцев для вживления чипов в мозг

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Neuralink получила разрешение на испытания имплантатов мозга на людях.

Независимая наблюдательная комиссия разрешила компании Neuralink, основанной Илоном Маском, проводить испытания имплантатов мозга на людях.

Испытания продлятся около 6 лет и будут включать пациентов с параличом из-за травмы шейного отдела позвоночника или бокового амиотрофического склероза.

Установка имплантата, который не будет виден невооруженным глазом, будет производиться роботом.

После имплантации чип начнет записывать сигналы мозга и передавать их в сопроводительное приложение. Это позволит расшифровывать намерения движения пациента.

Neuralink приступила к набору персонала для проведения первых опытов на людях. Целью компании является создание безопасных нейроинтерфейсов для восстановления функций организма.

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