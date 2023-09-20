Компания Маска Neuralink начала набирать добровольцев для вживления чипов в мозг

Neuralink получила разрешение на испытания имплантатов мозга на людях.

Независимая наблюдательная комиссия разрешила компании Neuralink, основанной Илоном Маском, проводить испытания имплантатов мозга на людях.

Испытания продлятся около 6 лет и будут включать пациентов с параличом из-за травмы шейного отдела позвоночника или бокового амиотрофического склероза.

Установка имплантата, который не будет виден невооруженным глазом, будет производиться роботом.

После имплантации чип начнет записывать сигналы мозга и передавать их в сопроводительное приложение. Это позволит расшифровывать намерения движения пациента.

Neuralink приступила к набору персонала для проведения первых опытов на людях. Целью компании является создание безопасных нейроинтерфейсов для восстановления функций организма.