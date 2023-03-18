Компания Makita выпустила аккумуляторную портативную «микроволновку»

Любимый всеми строителями бренд Makita выпустил новое устройство, которое может быть очень необходимым на строительном объекте.

Makita выпустила «микроволновку» на аккумуляторах, которая использует батареи серии XGT, также подходящие и для электроинструмента.

Новинка может использоваться как сумка, так и микроволновая печь для разогрева, в ней также есть USB-A для подзарядки смартфонов или ноутбуков.

На полном заряде Makita может разогревать еду на 11 приемов пищи или 20 напитков по 200 мл каждый.

Объём камеры составляет всего 8 литров, а вес составляет 8,8 к без учета аккумуляторов. Микроволновая печь в Японии будет продаваться по цене 540 долларов, что в пересчете составляет 41 тыс. рублей.

Возможно этот гаджет появится и на российском рынке, так как бренд в РФ представлен официально.