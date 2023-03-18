Главная » Новости

Компания Makita выпустила аккумуляторную портативную «микроволновку»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Любимый всеми строителями бренд Makita выпустил новое устройство, которое может быть очень необходимым на строительном объекте.
Makita выпустила «микроволновку» на аккумуляторах, которая использует батареи серии XGT, также подходящие и для электроинструмента.

Новинка может использоваться как сумка, так и микроволновая печь для разогрева, в ней также есть USB-A для подзарядки смартфонов или ноутбуков.

На полном заряде Makita может разогревать еду на 11 приемов пищи или 20 напитков по 200 мл каждый.

Объём камеры составляет всего 8 литров, а вес составляет 8,8 к без учета аккумуляторов. Микроволновая печь в Японии будет продаваться по цене 540 долларов, что в пересчете составляет 41 тыс. рублей.

Возможно этот гаджет появится и на российском рынке, так как бренд в РФ представлен официально.

Компания Makita выпустила аккумуляторную портативную «микроволновку» Компания Makita выпустила аккумуляторную портативную «микроволновку» Компания Makita выпустила аккумуляторную портативную «микроволновку»

Makita
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.