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Компания LG выпустила освещающий пространство вокруг проектор

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Проекторы не прижились в домашнем использовании, люди пока отдают предпочтение классическим телевизорам.

При этом сама ниша проекторов развивается и становится с каждым годом лучше. Очередной новинкой стал проектор от компании LG, модель под названием Cinema PU700R получила компактный корпус и пару особенностей, которых лишены подобные устройства.

LG Cinema PU700R является очень компактным устройством, он расположен на подставке, которую можно поворачивать на 90 градусов и направлять изображение на пол или потолок, не меняя расположение проектора.

Компания LG выпустила освещающий пространство вокруг проектор

Также проектор способен освещать комнату, а для этого есть специальные настройки, через которые можно выбрать оттенок освещения.

LG Cinema PU700R может выводить изображение диагональю до 120 дюймов в разрешение 4К, есть поддержка технологии HDR, что позволяет смотреть качественное изображение в практически любых условиях освещения.

Новинка получила беспроводные технологии Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2 и ScreenShare, подключать устройство можно через HDMI, USB Type-C и Type-A.

Работает устройство на операционной системе WebOS. На глобальном рынке проектор LG Cinema PU700R будет стоить 1700 долларов, что в пересчете составляет около 136 тыс. рублей.

LG LG Cinema PU700R
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