Компания LG приступила к разработке экранов для iPhone без выреза под камеру

Компания LG Innotek сейчас работает над разработкой улучшенной «камеры под панелью» (UPC), которая не будет иметь видимого отверстия для объектива. Это означает, что будущие модели iPhone смогут иметь экраны без вырезов и отверстий.

Технология UPC позволяет сделать объектив камеры невидимым, когда камера не используется. В неактивном состоянии на этой области экрана может отображаться изображение. Такая технология также называется «камера под дисплеем» (UDC).

Так как UPC-камера находится под дисплеем, количество света, которое попадает на датчик изображения, будет меньше, чем у обычного фронтального модуля камеры. Это может привести к менее качественным фотографиям и видеозаписям.

Однако LG Innotek разрабатывает специальную линзу под названием Freeform Optic, чтобы преодолеть эти ограничения UPC и увеличить количество света. В результате использования линзы Freeform Optic можно контролировать толщину периферийной линзы, уменьшить оптические искажения и повысить качество изображения.

Ожидается, что внедрение таких дисплеев в iPhone произойдет не раньше 2026 года. Apple уже получила образцы UPC от других компаний, но оценила их работу как недостаточно удовлетворительную.

Также сообщается, что до перехода на технологию UPC, Apple планирует разместить датчики Face ID под экраном. Тогда на iPhone появится только одно круглое отверстие вместо вырезов и отверстий, которые мы видим сейчас.