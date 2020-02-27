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27 марта : четверг

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Компания LG представила флагманский смартфон LG V60 ThrinQ 5G

27.02.2020 09:26

LG представила свой новый флагманский смартфон V60 ThinQ 5G, который, как и прошлое поколение, получил фирменный чехол со вторым экраном.
Новинка получила флагманский процессор, но всего лишь двойную основную камеру, которая состоит из 64 и 13 Мп датчиков.

Фронтальный модуль расположили в каплевидном вырезе, и его разрешение составляет 10 Мп.

Дисплей в смартфоне выполнен по технологии OLED. Его диагональ составляет 6,8 дюйма, а разрешение Full HD+.

Под экраном расположен сканер отпечатка пальца. Под «капотом» корейского флагманского смартфона установлен процессор Snapdragon 865, который дополняет 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.

Есть возможность расширить основную память картой формата microSD объёмом до 2 ТБ.

Также аппарат получил батарею на 5000 мАч, 32-разрядный ЦАП, стереодинамики, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Фирменный чехол Dual Screen для смартфона оснащен экраном, как и в смартфоне, только теперь в чехле нет собственного аккумулятора.

Продажи LG V60 ThinQ 5G начнутся в следующем месяце, но цены на смартфон пока не объявлены.

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