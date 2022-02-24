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Компания LG готовится к выпуску прозрачных OLED-телевизоров

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LG Electronics от своего подразделения LG Display получила предложение наладить производство телевизоров с прозрачными экранами.
В LG Display считают, что сейчас целесообразно начать производство прозрачных OLED дисплеев диагональю 55-дйюмов, пишет издание The Elec со ссылкой на собственные источники.

Корейское издание предполагает, что производство прозрачных телевизоров передадут Home Entertainment Company, которая в компании LG Electronics отвечает за производство телевизоров.

Если в Home Entertainment Company одобрят предложение, то производство панелей могут наладить с 2023 года.

Скорее всего прозрачные телевизоры будут выполнены в классическом формате.

Стоит отметить, что сейчас LG Display выпускает прозрачные OLED-дисплеи, но они в основном используются в коммерции. Сейчас речь ведется о домашних телевизорах.

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