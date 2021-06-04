Компания LG Electronics прекратила производство смартфонов

Выпуск смартфонов прекратили на предприятии во Вьетнаме, где производилась основная часть устройств.

Теперь, как сообщило агентство Asiae, на производственной площадке собирают только бытовую технику.

Часть сотрудников, которые занимались выпуском смартфонов, была переведена на другие производства. Другие сотрудники скоро будут переведены на новые должности.

О том, что LG Electronics отказалась от смартфонов, стало известно в начале апреля. В компании сообщили, что закрывают мобильное подразделение, однако поддержка уже вышедших смартфонов будет продолжаться еще три года после продажи.

Столько будут поддерживаться флагманские аппараты, тогда как поддержка более доступных моделей будет осуществляться 1 год.