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Компания LG анонсировала новую технологию изготовления дисплеев OLED EX

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Новая технология позволит OLED панели вывести на новый уровень и конкурировать с Mini LED, которые сейчас считаются самыми яркими.
LG Display разработала новую технологию, которая позволяет увеличить яркость OLED экранов на 30%.

Разработка получила название OLED EX, в ней применили соединение дейтерия, а это позволило увеличить яркость пикселей при низком энергопотреблении.

Напомним, OLED панели не имеют подсветки, в них светится сам пиксель, и если надо он полностью отключается за счет чего и достигается глубокий черный цвет на экране.

Но за счет своей структуры у OLED панелей максимальная яркость составляет 500–600 кд/м2 против 2000 кд/м2 у Mini LED. Когда технологию OLED EX начнут применять в производстве не сообщается.

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