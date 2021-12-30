Компания LG анонсировала новую технологию изготовления дисплеев OLED EX

Новая технология позволит OLED панели вывести на новый уровень и конкурировать с Mini LED, которые сейчас считаются самыми яркими.

LG Display разработала новую технологию, которая позволяет увеличить яркость OLED экранов на 30%.

Разработка получила название OLED EX, в ней применили соединение дейтерия, а это позволило увеличить яркость пикселей при низком энергопотреблении.

Напомним, OLED панели не имеют подсветки, в них светится сам пиксель, и если надо он полностью отключается за счет чего и достигается глубокий черный цвет на экране.

Но за счет своей структуры у OLED панелей максимальная яркость составляет 500–600 кд/м2 против 2000 кд/м2 у Mini LED. Когда технологию OLED EX начнут применять в производстве не сообщается.