Компания LeTV поделилась живыми изображениями смартфона

Ранее в этом году, в мае, компания LeTV Smart Ecology объявила о возвращении на рынок своих продуктов, включая смарт-телевизоры и смартфоны. Хотя компания не выпустила новое устройство, теперь она поделилась живыми изображениями смартфона.

Компания поделилась живыми изображениями неназванного смартфона в своей официальной учетной записи Weibo, не раскрывая никаких подробностей, связанных с устройством.

На изображении видно, что в верхней части экрана смартфона есть вырез для размещения датчика фронтальной камеры. Подбородок под панелью дисплея немного толще, что указывает на то, что дизайн телефона не нов, и, возможно, он был разработан когда-то ранее.

На задней панели телефона есть логотип LeTV внизу и вверху по центру, есть круглый модуль камеры, еще один намек на дизайн телефона, сделанный пару лет назад.

Смартфон от компании под названием LeTV L5 был замечен на TENAA , что указывает на то, что устройство вскоре может быть официально запущено в Китае. В листинге указано, что он оснащен 6,528-дюймовым дисплеем HD + с разрешением экрана 1600 x 720 пикселей.

Он, вероятно, будет иметь два варианта памяти — 6 ГБ ОЗУ с 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ ОЗУ с 256 ГБ встроенной памяти. Тройная камера на задней панели состоит из 48-мегапиксельного первичного сенсора и двух 2-мегапиксельных сенсоров. На лицевой стороне есть 8-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Листинг намекает, что смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 из коробки и питается от аккумулятора емкостью 4900 мАч. Более подробная информация о технических характеристиках телефона остается загадкой. На данный момент компания еще не объявила дату запуска, но, учитывая, что она прошла сертификацию TENAA, смартфон может скоро появиться в Китае.

Источник — Astera.