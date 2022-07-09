Компания Lenovo представила ноутбук, на котором нельзя запустить систему Linux

Lenovo выпустила ноутбуки, на которых невозможно запустить Linux, так как модели работают только с Windows.

Специалист по безопасности Linux Мэтью Гаррет обратил внимание, что ноутбуки Lenovo ThinkPad Z13 на базе AMD Ryzen 6000 с сопроцессором безопасности Microsoft Pluton не позволяют запускать дистрибутивы Linux.

Это невозможно сделать по умолчанию, поэтому перед этим необходимо изменить настройки безопасной загрузки UEFI Secure Boot.

Специалист отметил, что новые правила Lenovo не несут какой-либо безопасности, так как кто понимает, сможет обойти защиту Microsoft Pluton в BIOS простым изменением настроек.