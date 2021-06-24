Компания Lenovo выпустила беспроводную зарядку для ноутбуков

Беспроводная зарядка чаще используется в смартфонах и носимой электронике, но в ноутбуках она не получила широкое применение.

Реализовать беспроводную зарядку в ноутбуке очень просто, причем она не сильно приведет к удорожанию устройства, а вот сама площадка с магнитной катушкой для зарядки ноутбука будет стоить достаточно дорого.

Но это не помешало компании Lenovo выпустить зарядную станцию под название Go Wireless Charging Kit. Стоит отметить, что Go Wireless Charging Kit можно использовать со многими ноутбуками, у которого есть порт USB-C.

Причем представленный аксессуар является целой системой, состоящей из специального блока, который крепится к нижней панели ноутбука и подключается к порту USB-C. Вторая часть Go Wireless Charging Kit является непосредственно зарядной станцией.

Новинка будет работать не только с ноутбуками Lenovo, но и с моделями других производителей, которые оснастили устройство USB-C с возможностью зарядки блоком мощностью до 65 Вт.

Go Wireless Charging Kit в продаже появится в октябре 2021 года по цене 140 долларов.