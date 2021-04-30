Компания Lenovo создала NAS-накопитель с хранилищем объёмом до 36 ТБ

Lenovo начала выпуск сетевого накопителя Personal Cloud T2, который позволяет в себе разместить диск общим объёмом 36 ТБ.

Lenovo Personal Cloud T2 в Китае в продаже появится 10 мая. Систему можно будет заказать от 150 долларов.

В едином корпусе NAS-накопителя установили процессор Realtek RTD1296 и 2 ГБ ОЗУ формата DDR4, также есть 8 ГБ постоянной памяти типа eMMC 5.1.

Для подключения к Сети используются Gigabit Ethernet порты. В Personal Cloud T2 применили технологию резервного копирования RAID 1.

Благодаря ей даже после отказа одного из дисков потерянную информацию можно будет восстановить со второго диска.

Lenovo Personal Cloud T2 разработан для китайского рынка. Система будет поставляться с программным обеспечением LSM 2.0, через которое можно производить автономную загрузку, удалённый запуск видео и транскодирование видеороликов.