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Компания Lenovo представила новый ультрабук и ноутбук-трансформер Yoga

02.09.2020 20:00

Компания Lenovo анонсировала новую флагманскую линейку ноутбуков — серию Yoga 9. Линия включает трансформируемый Yoga 9i, который выпускается как в 14-, так и в 15-дюймовом размерах, а также 14-дюймовый Yoga Slim 9i (который в Северной Америке будет называться IdeaPad Slim 9i). Yoga 9i пришел на смену прошлогодней Yoga C940, которую многие обозреватели назвали одним из лучших трансформируемых ноутбуков на рынке.

По данным компании, Slim — один из самых тонких и легких ноутбуков Lenovo; его толщина составляет 1,37 см, а вес — 1,26 кг. 14-дюймовый Yoga также довольно компактен — 1,37 кг. Но их полностью алюминиевый корпус рассчитан на долговечность, заявляет Lenovo, и может выдерживать тяговое усилие до 3 кг.

Компания Lenovo представила новый ультрабук и ноутбук-трансформер Yoga

Они также должны выглядеть стильно. Крышка Slim 9i обтянута кожей, что также является опцией для 14-дюймового Yoga. Это будут первые ноутбуки Lenovo с кожаным покрытием. Все модели, обтянутые кожей, оснащены стеклянной подставкой для рук от края до края с расположенной под ней сенсорной панелью — она ​​обеспечивает тактильную обратную связь, воспроизводящую ощущение щелчка. По словам Lenovo, для предотвращения пятен есть покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев.

Внутри 14-дюймовые Yoga 9i и IdeaPad Slim 9i оснащены процессорами Intel Tiger Lake и новым стандартом подключения Thunderbolt 4, который, по словам Lenovo, обеспечит «сверхбыструю» скорость передачи данных. 15-дюймовый Yoga 9i немного крупнее — 2 кг. Он включает в себя процессоры 10-го поколения вплоть до серии Core i9 HK, два порта Thunderbolt 3 и графический процессор вплоть до GTX 1650 Ti от Nvidia с дизайном Max-Q.

Как и C940, у двух моделей Yoga 9i также есть вращающийся динамик, встроенный в шарнир. Эта функция обеспечивала их предшественнику значительно лучший звук, чем у многих других ноутбуков этого класса. Оба также поставляются со стилусом в гараже, который заряжается внутри ПК, когда вы им не пользуетесь.

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