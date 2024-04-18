Компания Lenovo представила новый ноутбук Yoga Air 14 с ИИ и OLED экраном

Новинка разработана на базе процессора Intel Core Ultra 7 155H, который включает в себя встроенный нейрочип, также аппарат получил ИИ-помощника от Lenovo.

Lenovo Yoga Air 14 получил 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,8К и частотой обновления до 120Гц.

Производитель заявляет, что пиковая яркость OLED-дисплея ноутбука составляет 400 нит с полным охватом цветового пространства DCI-P3. Также заявлена поддержка технологии VESA DisplayHDR True Black 500 и Dolby Vision.

Ноутбук будет предлагаться по цене 1174 долларов, причем доступна только одна версия, которая оснащена 32 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X-7467 и SSD накопителем на 1 ТБ.

Напомним, Core Ultra 7 155H является 16-ядерным процессором с встроенным нейропроцессом, который ускоряет выполнение задач, связанных с искусственным интеллектом.

Lenovo Yoga Air 14 получил клавиатуру с небольшим углублением в 0,3 мм для удобства набора текста. Ход клавиш составляет 1,5 мм, а размер тачпада составляет 5,6 дюйма.

В Yoga Air 14 также присутствуют два порта Thunderbolt, один разъем HDMI 2.1, порт USB Type-A 3.2 Gen1 и разъем для наушников 3,5 мм. Вес ноутбука составляет 1,4 кг, а его толщина — 14,9 мм.