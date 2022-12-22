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Компания Lenovo представила настольную лампу со встроенной камерой

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Lenovo выпустила очень полезный настольный гаджет, который может пригодится каждому.
Представлена универсальная настольная лампа Go с беспроводной зарядкой и камерой.

Гаджет можно подключить к компьютеру и проводить с ним конференции, а светильник в этом случае станет дополнительным источником света.

Доступны три регулировки света: теплый, нейтральный и холодный. Максимальная яркость составляет 1600 люкс.

Камера на светильники съёмная, причем в ней есть специальная шторка для закрытия объектива. Помимо этого, в светильнике есть беспроводная зарядка для смартфонов и других совместимых устройств.

Go станет доступна для покупки в марте 2023 года по цене 329 долларов, а полноценный показ чудо-гаджета состоится на выставке CES 2023, которая начнет работать в начале января следующего года.

Компания Lenovo представила настольную лампу со встроенной камерой Компания Lenovo представила настольную лампу со встроенной камерой Компания Lenovo представила настольную лампу со встроенной камерой

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