Компания Lenovo представила настольную лампу со встроенной камерой

Lenovo выпустила очень полезный настольный гаджет, который может пригодится каждому.

Представлена универсальная настольная лампа Go с беспроводной зарядкой и камерой.

Гаджет можно подключить к компьютеру и проводить с ним конференции, а светильник в этом случае станет дополнительным источником света.

Доступны три регулировки света: теплый, нейтральный и холодный. Максимальная яркость составляет 1600 люкс.

Камера на светильники съёмная, причем в ней есть специальная шторка для закрытия объектива. Помимо этого, в светильнике есть беспроводная зарядка для смартфонов и других совместимых устройств.

Go станет доступна для покупки в марте 2023 года по цене 329 долларов, а полноценный показ чудо-гаджета состоится на выставке CES 2023, которая начнет работать в начале января следующего года.