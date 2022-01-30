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Компания Lenovo показала новый смартфон Legion Y90 на видео

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Представители Lenovo решили подогреть интерес к новому смартфону с названием Legion Y90.
Недавно компания опубликовала видео, в котором продемонстрировала новинку изнутри.

В устройстве будет система охлаждения, где используется два вентилятора, на этом и сделали акцент в компании. Вентиляторы имеют разные диаметры, и будут забирать воздух через вентиляционные отверстия, а выпускать его через решетки на боковой грани.

Помимо этого в смартфоне предложат большую испарительную камеру. Ранее уже сообщалось, что в Legion Y90 будет установлен процессор Snapdragon 8 Gen 1.

В самой дорогой версии этого аппарата предложат 18 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной памяти. Основная камера получит модули на 64 и 13 Мп.

За автономную работу будет отвечать батарея на 5 600 мАч с поддержкой 68-ватной зарядки.

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