Компания LeEco выпустила копию iPhone 14 за 4500 рублей

Китайская компания LeEco, которая также известна под брендом LeTV, решила создать новый смартфон, внешне напоминающий iPhone 13 и iPhone 14.

При этом технически новинка с названием LeTV Y1 Pro+ не имеет ничего общего, да и вообще смартфон относится в начальному уровню.

Основой для гаджета стал 8-ядерный процессор 2019 года и это Unisoc Tiger T610, графика Mali-G52. Конфигураций памяти может быть три: 6+64 ГБ, 4+128 ГБ, 4+256 ГБ.

Экран в смартфоне диагональю 6,5 дюйма и имеет разрешение 1560×720 пикселей, а частоту обновления 60 Гц. Основная камера имеет только один модуль и его разрешение составляет 5 Мп. На панели можно заметить вторую камеру, но это всего лишь дизайнерское решение для копирования iPhone.

Селфи-камера получила датчик на 5 Мп. Работает модель на базе операционной системы Android 13, а за ее автономность отвечает батарея на 4 000 мАч. На китайском рынке смартфон начнут продавать с 24 ноября за 70 долларов или около 4,5 тыс. рублей.