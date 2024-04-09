Компания Lava готовит для Индии бюджетные смарт-часы

Компания Lava, известная своими смартфонами, расширяет свой ассортимент, умными часами под названием ProWatch.

Официальная презентация нового аксессуара состоится 23 апреля.

Анонс смарт-часов был произведен тизерным изображением, при этом тизер не раскрыл информации про само устройство.

Ожидается, что цена на Lava ProWatch будет доступной, менее 4000 индийских рупий (примерно 4,5 тыс. рублей). Часы будут оснащены функциями искусственного интеллекта, но их конкретное назначение пока не раскрывается.

С последним запуском Lava вступает в конкуренцию с брендами Noise, Fire-Boltt и boAt, которые предлагают умные часы с богатым функционалом по доступной цене.

Поэтому Lava необходимо быть конкурентоспособной как по цене, так и по характеристикам, чтобы успешно конкурировать на рынке.

Все подробности про новинку должны раскрыть еще до официальной презентации, на самой презентации станут известны все подробности, а также дата продаж и стоимость.

Источник: gizmochina