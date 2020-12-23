Компания KFC представила игровую консоль в форме баскета с жаровней для крылышек

Компания KFC представила игровую консоль в форме баскета с жаровней для крылышек23.12.2020 21:57
KFC в июне показала свой первый компьютер, который позиционировался как игровая консоль.
Тогда все восприняли это устройство как очередную рекламу, но как оказалось в компании не шутили и сегодня действительно был представлен KFConsole.
Над игровой системой работали специалисты компании Cooler Master, перед ними была поставлена нелегкая задача, с которой они полностью справились.
KFConsole выполнена в форме ведра крылышек KFC, причем в корпусе предусмотрена камера для подогрева продукции из ресторанов быстрого питания KFC. За основу был взят корпус Cooler Master MasterCase NC100.
В основе консоли лежит процессор Intel Core i9-9980HK. Его дополнили 32 ГБ оперативной памяти и NVMe накопителем Seagate на 1 ТБ.
Видеокарта используется GeForce RTX от компании ASUS. Какая именно установлена графическая система пока не сообщается. Также еще не раскрыли стоимость консоли KFConsole и сроки ее выхода.
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