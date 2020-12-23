Компания KFC представила игровую консоль в форме баскета с жаровней для крылышек

KFC в июне показала свой первый компьютер, который позиционировался как игровая консоль.

Тогда все восприняли это устройство как очередную рекламу, но как оказалось в компании не шутили и сегодня действительно был представлен KFConsole.

Над игровой системой работали специалисты компании Cooler Master, перед ними была поставлена нелегкая задача, с которой они полностью справились.

KFConsole выполнена в форме ведра крылышек KFC, причем в корпусе предусмотрена камера для подогрева продукции из ресторанов быстрого питания KFC. За основу был взят корпус Cooler Master MasterCase NC100.

В основе консоли лежит процессор Intel Core i9-9980HK. Его дополнили 32 ГБ оперативной памяти и NVMe накопителем Seagate на 1 ТБ.

Видеокарта используется GeForce RTX от компании ASUS. Какая именно установлена графическая система пока не сообщается. Также еще не раскрыли стоимость консоли KFConsole и сроки ее выхода.