Главная » Новости

Компания Joby Aviation подала заявку на сертификацию летающего такси в Великобритании

На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Американская компания Joby Aviation подала заявку на сертификацию своего летающего такси в Великобритании.

До этого была подана заявка в США. Воздушное такси уже проходит сертификацию в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), параллельно оформление документов будут проводить в Управлении гражданской авиации Великобритании (CAA).

Помимо этого, Joby Aviation запустят такси в Японии, там ее партнером выступает японская компания ANA и автопроизводитель Toyota Motor Corporation. Она занимается синхронизацией летающего вида транспорта с наземным.

Joby Aviation разработала летающее такси с вертикальным взлетом и посадкой, максимальная дальность полета летающего аппарата составит 241 км.

 

Joby Aviation
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.