Компания Joby Aviation подала заявку на сертификацию летающего такси в Великобритании

Американская компания Joby Aviation подала заявку на сертификацию своего летающего такси в Великобритании.

До этого была подана заявка в США. Воздушное такси уже проходит сертификацию в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), параллельно оформление документов будут проводить в Управлении гражданской авиации Великобритании (CAA).

Помимо этого, Joby Aviation запустят такси в Японии, там ее партнером выступает японская компания ANA и автопроизводитель Toyota Motor Corporation. Она занимается синхронизацией летающего вида транспорта с наземным.

Joby Aviation разработала летающее такси с вертикальным взлетом и посадкой, максимальная дальность полета летающего аппарата составит 241 км.