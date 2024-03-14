Компания JBL начала продажи портативной колонки Go 4

Компания JBL представила свою новую портативную колонку Go 4, которая является последним дополнением к популярной серии.

Эта миниатюрная колонка обладает удивительным звуком и функциональностью, при этом легко помещается в кармане. Впервые JBL Go 4 была анонсирована на выставке CES 2024.

Go 4 имеет стильный дизайн и доступна в различных ярких цветах, чтобы соответствовать вашей индивидуальности. Колонка также имеет класс защиты IP67, что делает ее пыленепроницаемой и водонепроницаемой.

Новинка использует технологию Bluetooth 5.3 для надежного бесперебойного подключения и оснащена уникальными акустическими алгоритмами JBL, обеспечивающими качественный звук с четкостью и широким диапазоном частот.

Также Go 4 поддерживает инновационную технологию JBL AURACAST, которая позволяет создать беспроводное соединение двух колонок для получения стереозвука или создания эффекта погружения при прослушивании с несколькими динамиками.

Пользователи могут управлять музыкой через бесплатное приложение JBL Portable. Оно позволяет выбирать режимы воспроизведения, настраивать эквалайзер и даже активировать режим повышения времени воспроизведения для продления срока службы аккумулятора до 9 часов.

Go 4 оснащена удобным портом зарядки Type-C, что позволяет быстро заряжать ее. Предварительные заказы на колонку стартуют 18 марта по цене 429 юаней, что в пересчете составляет 5,5 тыс. руб.

Источник: gizmochina