Компания из Иннополиса запустила производство ноутбуков под брендом OSiO

Новый технологический игрок появился на российском рынке электроники.

Компания ICL вышла на рынок с собственным брендом бытовой техники OSiO. Производство расположилось в Иннополисе на площади 8 тыс. кв. м.

Завод оснащён передовыми цехами поверхностного монтажа и автоматизированными линиями. Это позволит выпускать качественную продукцию. Уже в конце 2023 года поступят в продажу первые ноутбуки OSiO FocusLine. Их можно будет найти в ведущих сетях электроники по ценам от 40 тыс. рублей.

В дальнейшем ассортимент расширится — планируется выпуск ПК, мониторов, игровых видеокарт. Так на рынок выходит полноценный технологический бренд. Это динамично развивающаяся компания, способная наращивать выпуск сложной продукции и удовлетворять запросы потребителей.