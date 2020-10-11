Компания Intel выпустила новый процессор Core i3-10100 F

В модельной линейке процессоров компании Intel появился новый процессор с названием Core i3-10100 F.

Эта модель позиционируется как конкурент процессору Ryzen 3 3300X, при этом он обойдется дешевле. Четырехядерный 65-ватный CPU оценен на 20 долларов дешевле, чем решение Ryzen.

В процессоре Core i3-10100 F отключено видеоядро, а в целом он предназначен для использования в составе игровых компьютеров с дискретной видеокартой.

Новинка получила поддержку многопоточности и работает на частоте 3,6-4,3 ГГц, а также получила 6 МБ памяти третьего уровня. Стоимость Core i3-10100 F варьируется от $79 до $97