Компания Intel вложила 20 млрд долларов в производство чипов на заказ

Глава Intel рассказал о намерении запустить проект Intel Foundry Services (IFS) для производства полупроводников на заказ.

Это заявление привело к падению стоимости акций промышленного гиганта TSMC на 3.9%, но по заверениям экспертов, выступление представителя «синей компании» Патрика Гелсингера не приведёт к потере заказов тайваньского чипмейкера.

Для реализации проекта Intel Foundry Services компания выделила 20 млрд долларов. Деньги будут потрачены на строительство новой фабрики в штате Аризона, а приоритетный технологический процесс – 5 нм. Строительство должно продлиться до 2024 года.

Эксперты уже высказали своё мнение. Например, в Fubon Securities Investment Services уверены, что Intel не сможет стать контрактным производителем полупроводников.

Такая попытка уже была, но покупка компании Altera не привела к производству чипов LG на мощностях Intel.

В то же время, представители Bloomberg утверждают, что Intel не сможет привлечь на свою сторону самых массовых заказчиков 5 нм чипов.

Причина очень простая – Apple и Qualcomm активно конкурируют с Intel и отток заказов от TSMC к Intel маловероятен.