Компания Intel схитрила при сравнении своих процессоров с решением от AMD

Intel партнерам скоро расскажет о своих процессорах, а для этого будет проведена презентация, на которой продемонстрируют слайды со сравнением чипов от Intel и AMD.

Слайды еще до презентации оказались в Сети, и на них можно увидеть, что все системы, созданные на Intel оказались более производительными, чем решения от AMD.



Для тестов были выбраны ноутбуки MSI GL65 и Asus G14 ROG Zephyrus. В первом установлен Intel Core i7-10750H и GeForce RTX 2060 с максимальной частотой на частоте 1560 МГц.

Во второй модели в качестве процессора выступал AMD Ryzen 4900HS и видеокарта GeForce RTX 2060 Max-Q на частоте до 1185 МГц.



При сравнении ноутбук MSI GL65 оказался производительнее, а Asus G14 ROG Zephyrus естественно уступил.

Но тут нужно учитывать, что данные модели ноутбуков находятся в разных ценовых категориях. Так Asus G14 ROG Zephyrus оснащен 14-дюймовым экраном и он более тонкий, но эта модель и дороже.

В MSI GL65 уже установлен 15-дюймовый дисплей, а толщина этого ноутбука составляет почти 3 см.

Стоит отметить, что процессоры AMD сейчас обходят своих конкурентов, причем не только в цене, но также и производительности.