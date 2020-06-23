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Компания Intel схитрила при сравнении своих процессоров с решением от AMD

23.06.2020 21:10

Intel партнерам скоро расскажет о своих процессорах, а для этого будет проведена презентация, на которой  продемонстрируют слайды со сравнением чипов от Intel и AMD.
Слайды еще до презентации оказались в Сети, и на них можно увидеть, что все системы, созданные на Intel оказались более производительными, чем решения от AMD.

Компания Intel схитрила при сравнении своих процессоров с решением от AMD
Для тестов были выбраны ноутбуки MSI GL65 и Asus G14 ROG Zephyrus. В первом установлен Intel Core i7-10750H и GeForce RTX 2060 с максимальной частотой на частоте 1560 МГц.

Во второй модели в качестве процессора выступал AMD Ryzen 4900HS и видеокарта GeForce RTX 2060 Max-Q на частоте до 1185 МГц.

Компания Intel схитрила при сравнении своих процессоров с решением от AMD
При сравнении ноутбук MSI GL65 оказался производительнее, а Asus G14 ROG Zephyrus естественно уступил.

Но тут нужно учитывать, что данные модели ноутбуков находятся в разных ценовых категориях. Так Asus G14 ROG Zephyrus оснащен 14-дюймовым экраном и он более тонкий, но эта модель и дороже.

В MSI GL65 уже установлен 15-дюймовый дисплей, а толщина этого ноутбука составляет почти 3 см.

Стоит отметить, что процессоры AMD сейчас обходят своих конкурентов, причем не только в цене, но также и производительности.

Компания Intel схитрила при сравнении своих процессоров с решением от AMD

 

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