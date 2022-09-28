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Компания Intel презентовала процессоры Intel Core 13-го поколения

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Intel провела презентацию процессоров поколения Raptor Lake, но на презентации были показаны и названы цены только на флагманские модели.

Более доступные варианты выйдут в следующем году. Вопреки слухам компания Intel не стала поднимать цены на Core 13-го поколения в сравнении с предыдущим поколением.

Так, Core i9-13900K будет доступен по рекомендованной розничной цене 590 долларов. Среди представленных самым дешевым оказался Core i5-13600KF с ценником 295 долларов.

Ранее сообщалось, что новые процессоры Intel вырастут в цене. Не исключено, что это произойдет через некоторое время после презентации.

Intel заявляет, что ее новые процессоры получили увеличенную производительность на 15% и 41% в однопоточном и многопоточном режимах соответственно, такие показатели сравнивают с прошлым поколением.

В следующем году должны выйти в продажу остальные модели поколения Raptor Lake.

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