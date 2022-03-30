Компания Intel представила самый быстрый и самый дорогой в мире процессор для ПК

Самый мощный и дорогой процессор от компании Intel скорее всего не появится на российском рынке официально.

Intel представила свой самый мощный процессор Core i9-12900KS линейки Alder Lake, который оценили в 739 долларов. Это рекомендованная розничная цена, но по какой цене он будет предлагаться в магазинах пока неизвестно.

По заявлению Intel, процессор Core i9-12900KS является самым быстрым для настольных PC, но это можно будет узнать только после сравнительных тестов с Ryzen 9 5950X.

Core i9-12900KS является 16 ядерным, из них 8 ядер производительных, работающих на частоте 3,4–5,5 ГГц, восемь эффективных с частотами 2,5–4,0 ГГц. В продажу Core i9-12900KS поступит с 5 апреля.