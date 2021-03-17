Компания Intel представила процессоры Core 11-го поколения

«Синяя» компания наконец-то презентовала новые процессоры семейства Rocket Lake. Для потенциальных пользователей есть как хорошие, так и плохие новости.

Если говорить конкретнее, то новое поколение CPU получило ощутимый прирост по IPC на 19%, что повысит производительность.

Кроме того, новинки имеют обратную совместимость с материнскими платами Z490.

Однако, плохие новости касаются топовых и около топовых моделей.

Кроме того, что i9 11900K стал 8-ядерным, а не 10, как его предшественник 10900K, так ещё и рекомендуемая цена поднялась на 51 доллар США.

Линейка i7 сохранила количество ядер и потоков, но тоже стала ощутимо дороже. В то же время, народные i3 и i5 стоят так же, как и их аналоги 10-го поколения.

Уточним, что именно i3 10100 и i5 10400 стали самыми популярными CPU Intel Comet Lake. Как изменится ситуация с новым поколением скоро узнаем.

Но стоит учесть, что Rocket Lake рассчитаны именно на материнские платы 500-й серии, а из 400-й поддержку сохранили только топовые чипсеты.