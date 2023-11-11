Компания Infinix выпустила доступный по цене смартфон Smart 8 с «волшебным кольцом»

Компания Infinix выпустила доступный по цене смартфон Smart 8, который имеет особенность в виде программно расширяющегося выреза в экране, названного «волшебным кольцом». Эта функция, известная пользователям iPhone как «динамический остров», позволяет отображать уведомления, статус заряда или звонка, запускать приложения и показывать анимации при разблокировке устройства.

Smart 8 также отличается отличной автономностью, позволяющей разговаривать до 39 часов или смотреть видео до 36 часов с одного заряда. Даже при наличии всего 5% заряда, смартфон сможет работать еще 2 часа.

Характеристики Infinix Smart 8 включают 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1612×720 и частотой обновления 90 Гц, процессор Unisoc T606 с графическим ускорителем Mali G57 MP1, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карт microSD. Емкость батареи составляет 5000 мАч.

В смартфоне также есть основная камера на 13 Мп с диафрагмой f/1.8, вспомогательная камера на 2 Мп и фронтальная камера на 8 Мп. Операционная система — Android 13.

Смартфон Infinix Smart 8 имеет слоты для двух SIM-карт и карт microSD, порт USB-C, кнопку питания с встроенным сканером отпечатков пальцев, монодинамик и микрофон. Корпус выполнен из пластика. Возможно наличие модуля NFC, но отсутствует защита от воды и пыли.

Smart 8 уже доступен для покупки за рубежом по цене 102 доллара (9400 рублей).