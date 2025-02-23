Компания Infinix выпустила дешевый QLED-телевизор 40Y1V

Компания Infinix представила новый QLED-телевизор 40Y1V на индийском рынке, который выделяется своими характеристиками и доступной ценой.

Телевизор оснащён 40-дюймовой панелью с разрешением Full HD (1920 x 1080p), частотой обновления 60 Гц и яркостью до 300 нит. Его практически безрамочный дисплей обещает чёткое изображение с высокой контрастностью.

Для звука предусмотрены два стереодинамика мощностью 16 Вт, поддерживающие Dolby Audio, что делает просмотр более увлекательным.

Внутри телевизора работает четырёхъядерный процессор и графический процессор Mali-G31, что улучшает работу с приложениями и навигацию по интерфейсу. Устройство также имеет 4 ГБ встроенной памяти для популярных стриминговых платформ, таких как Amazon Prime Video и YouTube.

Что касается подключения, телевизор предлагает два порта HDMI, два USB-порта, LAN-порт, встроенный Wi-Fi и другие разъемы, включая 3,5 мм аудиоразъём.

Infinix 40Y1V QLED будет доступен по предварительной цене 13 999 индийских рупий (14 000 руб.), а продажи начнутся 1 марта 2025 года в авторизованных магазинах и на популярных интернет-платформах. Это один из самых доступных QLED-телевизоров на рынке.

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