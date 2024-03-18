Компания Илона Маска xAI опубликовала исходный код чат-бота Grok

Илон Маск опубликовал исходный код чат-бота Grok, сообщает The New York Times.

Grok был создан компанией xAI, основанной Маском. Искусственный интеллект этого чат-бота моделировался по образцу персонажа из романа «Автостопом по галактике» и был представлен публике в ноябре прошлого года. Бизнесмен отмечал, что ИИ способен писать тексты с элементами сарказма и юмора, используя информацию из социальной сети X (ранее известной как Twitter).

Это действие, публикация исходного кода Grok, стала своеобразным завершением периода напряженных отношений между Маском и разработчиком чат-бота ChatGPT, компанией OpenAI, в которой Маск является сооснователем, отмечает газета.

OpenAI была основана в 2015 году Маском и Сэмом Альтманом с целью проведения некоммерческих исследований в области искусственного интеллекта с последующим применением их на благо человечества. Однако под руководством Альтмана компания стала коммерческой и выросла в стоимости до $30 млрд, благодаря популярности своих инструментов, таких как ChatGPT и DALL-E.

Маск покинул OpenAI в 2018 году и в марте 2023-го основал компанию в области искусственного интеллекта под названием X.AI.

В 2023 году Маск подал в суд на OpenAI и Альтмана, утверждая, что компания превратилась в дочернюю структуру Microsoft с закрытым исходным кодом и направила свои усилия на максимизацию прибыли для Microsoft, а не на решение глобальных проблем. Однако представители OpenAI отвергли эти обвинения, заявив, что Маск подал в суд из-за «сожалений о том, что он больше не вовлечен в работу компании».

Публикация исходного кода Grok, по словам представителей OpenAI, стала противопоставлением их прогрессу в выполнении миссии без участия Маска.