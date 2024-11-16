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Компания Hyundai решила отказаться от сенсорных экранов в автомобилях

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Автомобильная промышленность всё чаще использует сенсорные экраны, заменяя привычные кнопки.

Однако не все водители довольны такими изменениями. Компания Hyundai решила вернуть физические кнопки в свои новые электромобили.

Это связано с тем, что сенсорные экраны, несмотря на свою современность, могут отвлекать водителей от дороги, увеличивая риск аварий.

В Hyundai считают, что тактильные кнопки для основных функций, таких как управление климатом и громкостью, сделают вождение более безопасным и удобным.

Хотя сенсорные экраны имеют свои преимущества, они не всегда подходят для всех задач. Сочетание экранов и физических кнопок может улучшить опыт вождения.

Компания Hyundai решила отказаться от сенсорных экранов в автомобилях

Источник: 4pda

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