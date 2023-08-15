Компания HYPERPC представила премиальный игровой компьютер LUMEN X

Компания HYPERPC представила свой новый премиальный игровой компьютер под названием LUMEN X, который стал продолжением модели LUMEN и является флагманской моделью в игровой линейке бренда. Основной особенностью LUMEN X является вертикальная установка комплектующих, что способствует улучшенной циркуляции воздуха и бесшумной работе.

Компьютер LUMEN X доступен в двух основных комплектациях. Один вариант предлагает видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 или RTX 4090 в сочетании с процессорами Intel Core i7 или Core i9 последнего поколения. Второй вариант включает кастомную систему жидкостного охлаждения, которая охлаждает видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 и разгоняемый процессор Intel Core i9-13900KS.

Корпус LUMEN X изготовлен из авиационного алюминиево-магниевого сплава, обеспечивая прочность и привлекательный внешний вид. Дизайн компьютера выполнен в стиле «блэкаут» без излишеств RGB-подсветки, что придает ему элегантный вид премиального класса.

Системные требования для игр в LUMEN X не имеют значения, так как используются флагманские комплектующие, включая видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 и RTX 4090, процессоры Intel Core i7 и Core i9 13-го поколения, оперативную память DDR5-6000 и быстрые SSD M.2 PCIe 4.0.

Новые технологии в видеокартах NVIDIA GeForce RTX 40-й серии, такие как NVIDIA REFLEX и DLSS 3, обеспечивают улучшенное качество графики и скорость отклика, что дает преимущество в играх.

LUMEN X также подходит для тех, кто работает с 3D и 2D графикой, обработкой фото и видео, так как видеокарты GeForce RTX обеспечивают высокую производительность для самых требовательных творческих приложений.