Санкции со стороны США очень сильно повлияли на компанию Huawei, которая за год потеряла свои лидирующие позиции и просела в финансовых показателях.

Некоторые эксперты ожидали, что Huawei вынуждена будет сократить свое присутствие на большинстве рынков, но вопреки всем ожиданиям Huawei намерена наоборот возглавить мировой рынок смартфонов.

Об этом заявил заместитель председателя Huawei Ху Хоукунь. По его словам, в марте мобильное подразделение компании сильно пострадало в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, но уже через несколько лет Huawei планирует лидировать на рынке смартфонов.

Напомним, ограничения со стороны правительства США не позволяют китайской компании выпускать смартфоны с поддержкой 5G.

Из-за этого недавно представленный Huawei P50 с чипами Snapdragon 888 и Kirin 9000 способен работать только в 4G сетях, причем сами процессоры уже рассчитаны на пятое поколение мобильных сетей.

В Huawei планируют в следующем году решить проблему с поддержкой 5G в своих смартфонах.