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Компания Huawei запатентовала смартфон с подэкранной камерой

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Уже скоро на рынке смартфонов появятся модели, оснащенные подэкранными камерами, так как многие производители стали активно патентовать подобные устройства.

На рынке массово такие смартфоны еще не продаются, а одной из компаний, которая может в ближайшее время выпустить такой аппарат, является Huawei.

Данные о смартфоне с подэкранной камерой появились в Китайском национальном управлении интеллектуальной собственности (CNIPA), также там были опубликованы и схематические изображения.

В целом, как можно заметить, смартфон схож с Honor X20 SE, за исключением отсутствия отверстия под фронтальную камеру.

Когда, подобный аппарат от китайской компании может выйти, информации нет.

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