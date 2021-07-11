Компания Huawei запатентовала смартфон с подэкранной камерой

Уже скоро на рынке смартфонов появятся модели, оснащенные подэкранными камерами, так как многие производители стали активно патентовать подобные устройства.

На рынке массово такие смартфоны еще не продаются, а одной из компаний, которая может в ближайшее время выпустить такой аппарат, является Huawei.

Данные о смартфоне с подэкранной камерой появились в Китайском национальном управлении интеллектуальной собственности (CNIPA), также там были опубликованы и схематические изображения.

В целом, как можно заметить, смартфон схож с Honor X20 SE, за исключением отсутствия отверстия под фронтальную камеру.

Когда, подобный аппарат от китайской компании может выйти, информации нет.