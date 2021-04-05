Компания Huawei выпустит профессиональные мониторы в мае 2021 года

Huawei готовит новые мониторы, которые уже прошли сертификацию в Китае. По данным источника, компания выпустит профессиональные варианты.

В базе регулятора появились мониторы под номерами ZQE-CAA, ZQE-CBA и ZQE-XXX. Сообщается что это игровые и профессиональные модели, разработанные специально для дизайнеров.

Новинки должны появится в мае. Сетевой информатор сообщает, что в мониторах будет устанавливаться матрица с разрешением 2К и частотой обновления 144 Гц.

Также будут версии с 4К разрешением и разъёмом USB-C, через который можно не только передать изображение, но также и подать питание на монитор.

Сейчас у Huawei есть монитор с экраном 23,8-дюма. Его разрешение составляет 1920 на 1080 пикселей. Панель к компьютеру подключается через порты HDMI или VGA.