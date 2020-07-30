Компания Huawei стала лидером по продажам смартфонов в мире30.07.2020 20:44
Китайской компании на мировом рынке смартфонов удалось сместить с лидирующей позиции Samsung.
Согласно отчету компании Canalys, компания Huawei стала лидером по продажам смартфонов в мире по итогам второго квартала 2020 года.
Этой компании удалось поставить 55,8 млн своих устройств, тогда как ранний лидер в лице Samsung отгрузил 53,7 млн смартфонов.
При этом специалисты отмечают, что у Huawei наблюдается падение продаж за пределами внутреннего рынка.
Это связано с санкциями со стороны США, из-за которых производитель испытывает проблемы.
При этом на китайском рынке Huawei чувствует себя прекрасно, ведь ей удалось занять долю на рынке 72%, тогда как 28% проданных устройств пришлось на другие рынки.
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