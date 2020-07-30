Китайской компании на мировом рынке смартфонов удалось сместить с лидирующей позиции Samsung.

Согласно отчету компании Canalys, компания Huawei стала лидером по продажам смартфонов в мире по итогам второго квартала 2020 года.

Этой компании удалось поставить 55,8 млн своих устройств, тогда как ранний лидер в лице Samsung отгрузил 53,7 млн смартфонов.

При этом специалисты отмечают, что у Huawei наблюдается падение продаж за пределами внутреннего рынка.

Это связано с санкциями со стороны США, из-за которых производитель испытывает проблемы.

При этом на китайском рынке Huawei чувствует себя прекрасно, ведь ей удалось занять долю на рынке 72%, тогда как 28% проданных устройств пришлось на другие рынки.