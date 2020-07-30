Меню
Поиск

USD/RUB: 73.36 EUR/RUB: 86.25 BTC/USD: 8756.9

31 августа : пятница

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Компания Huawei стала лидером по продажам смартфонов в мире

30.07.2020 20:44

Китайской компании на мировом рынке смартфонов удалось сместить с лидирующей позиции Samsung.
Согласно отчету компании Canalys, компания Huawei стала лидером по продажам смартфонов в мире по итогам второго квартала 2020 года.

Этой компании удалось поставить 55,8 млн своих устройств, тогда как ранний лидер в лице Samsung отгрузил 53,7 млн смартфонов.

При этом специалисты отмечают, что у Huawei наблюдается падение продаж за пределами внутреннего рынка.

Это связано с санкциями со стороны США, из-за которых производитель испытывает проблемы.

При этом на китайском рынке Huawei чувствует себя прекрасно, ведь ей удалось занять долю на рынке 72%, тогда как 28% проданных устройств пришлось на другие рынки.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги