Компания Huawei снова стала лидером на рынке КНР опередив Apple

Huawei снова обошла Apple на рынке планшетов в Китае, что наблюдается уже второй квартал подряд.

В отчете Canalys говорится, что во втором квартале 2024 года Huawei отгрузила 20,5 миллиона планшетов, что составляет 26% рынка и на 66% больше по сравнению с прошлым годом. Это связано с успешным запуском серии MatePad, в том числе популярного MatePad Pro 12.2.

Apple в этом же периоде отгрузила 20,1 миллиона планшетов, что означает снижение на 14% по сравнению с предыдущим годом. Это указывает на трудности компании на растущем китайском рынке, где местные бренды становятся все сильнее.

Xiaomi заняла третье место с 9,25 миллиона проданных планшетов, а Honor, увеличив свои продажи на 63%, оказалась на четвертом месте с 6,5 миллиона единиц. В результате конкуренции общий объем продаж планшетов в Китае вырос на 20% по сравнению с предыдущим кварталом.